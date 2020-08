Stundungen: Kassen fordern Geld vom Staat

Wegen der Arbeitslosigkeit sinken die Einnahmen.

Wien. Der Obmann der Selbstständigen-Kasse SVS und Co-Vorsitzende im Dachverband der Sozialversicherungen, Peter Lehner, will für die SVS und die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) die gestundeten Beiträge vom Staat ersetzt bekommen. Die aufgrund hoher Arbeitslosigkeit gesunkenen Beitragseinnahmen will er für die ÖGK nur ausgeglichen haben, wenn die Selbstverwaltung das nicht mehr schaffe. Die Stundungen seien im Auftrag des Nationalrates erfolgt, so Lehner. Deshalb begrüßt er die Ankündigung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), der Gesundheitskasse einen dreistelligen Millionenbetrag zuzuschießen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.08.2020)