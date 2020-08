Deutschlands Börse im Umbruch

Neue Börsenregeln und günstige Bewertungen könnten deutschen Aktien einen kräftigen Kursschub verpassen. Einige Branchen sind besonders chancenreich.

Wien. Die insolvente Wirecard schafft es heute, Freitag, einmal mehr in die Schlagzeilen. Schließlich steht der Rauswurf aus dem deutschen Leitindex, DAX, nach Handelsschluss bevor – ein Schritt, der ursprünglich am 21. September hätte erfolgen sollen. An jenem Tag findet nämlich die nächste reguläre Überprüfung der Indexzusammensetzung durch die Deutsche Börse statt. Doch die lange Frist wurde von vielen Investoren heftig kritisiert: Die oberste Börsenliga mit ihren 30 Blue-Chips sollte ein insolventes Mitglied ehestmöglich hinausschmeißen, noch dazu, da es sich um ein skandalumwittertes Unternehmen handle. Wirecard wird Bilanzbetrug vorgeworfen.



Seit Kurzem ist solch ein Schritt möglich, die Deutsche Börse hat ihre Regeln für die Indexzusammensetzung geändert. Eine insolvente Firma kann binnen zwei Handelstagen aus dem DAX fliegen, eine Regel, die auch für die „Schwester“-Indizes – TecDAX, MDAX, SDAX – gilt. So wird ab kommendem Montag der deutsche junge Essenlieferant Delivery Hero den Platz der tief gefallenen Wirecard im DAX einnehmen.