Infektionszahlen in Kroatien auf neuer Rekordhöhe

Auch Slowenien plant, Kroatien auf „rote Liste“ zu setzen. Zagreb wehrt sich.

Belgrad/Zagreb. Kroatiens Corona-Infektionszahlen sind auf einen neuen Rekordwert geklettert. Wie der nationale Krisenstab am Donnerstag mitteilte, sind innerhalb eines Tages 255 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der aktiven Fälle ist damit auf 1689 gestiegen. Allein in der Region Split wurden 77 neue Fälle registriert. Das deutsche Auswärtige Amt hat am Donnerstag mit sofortiger Wirkung eine Reisewarnung für die Gespanschaften Split und Šibenik verhängt. Laut jüngsten Berichten des Robert-Koch-Instituts sind mittlerweile fünf Prozent der in Deutschland registrierten Neuinfizierten Rückkehrer aus Kroatien.



Das Steigen der Infektionszahlen sei „in gewisser Weise zu erwarten“ gewesen, sagte Kroatiens Gesundheitsminister Vili Beroš. 35 Prozent der Neuinfektionen seien Kontaktpersonen bereits bekannter Fälle.



Österreich und Italien haben eine Reisewarnung für Kroatien verhängt. Nun will auch Slowenien Kroatien auf die rote Liste setzen. Kroatiens Premier Andrej Plenković verwahrt sich gegen Kritik, Zagreb habe das epidemiologische Bild aufgehübscht. Die Mehrheit der Infizierten, die „das Virus zu uns gebracht hat“, sei gerade aus Italien und Österreich gekommen. Krunoslav Capak, Chef von Kroatiens Gesundheitsamt, drohte mit ähnlichen Maßnahmen gegen Österreich im kommenden Winter: „Der Sommer ist bald vorbei. Und dann werden wir in der Lage sein, Maßnahmen vorzuschreiben.“

