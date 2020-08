Kreml-Kritiker Nawalny im Koma: War es Gift?

Der russische Oppositionsaktivist Alexej Nawalny hat viele Feinde im politischen Establishment. Am Donnerstag brach er plötzlich zusammen. Seine Unterstützer sind überzeugt, dass er vergiftet wurde.

Moskau/Omsk. „Halte durch, Alexej!“ und „Werde schnell wieder gesund!“: Die russischen Sozialen Medien waren am Donnerstag voll mit Genesungswünschen. Zu diesem Zeitpunkt lag Alexej Nawalny in einem Krankenhaus im westsibirischen Omsk im Koma. Ärzte kämpften um das Leben des russischen Oppositionspolitikers, der mutmaßlich vergiftet worden war. Nawalnys Gesundheitszustand sei „stabil“, hieß es am Nachmittag. Die Mediziner verrieten keine Details über die Hintergründe von Nawalnys jähem Zusammenbruch am Morgen. Man müsse die Analysen abwarten. Diese zogen sich hin.