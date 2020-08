Gericht senkt Coronastrafen nur teilweise

In Oberösterreich fällte das Verwaltungsgericht zwei unterschiedliche Urteile.

Linz. Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich hat über Beschwerden gegen Corona-Verwaltungsstrafen entschieden, wie es am Donnerstag bekannt gab. Eine Studentin, der ein Verstoß gegen die Abstandsregelungen vorgeworfen worden war, erreichte eine Herabsetzung der über sie verhängten Strafe. Zwei Autoinsassen sind hingegen mit ihrer Beschwerde abgeblitzt.



Die angefochtenen Strafen waren von Bezirksverwaltungsbehörden auf Grundlage des Covid-19-Maßnahmengesetzes verhängt worden. Dazu hielt das Landesverwaltungsgericht fest, der Verfassungsgerichtshof habe zwar entschieden, dass die auf dem Gesetz basierende Verordnung – zum Teil – verfassungswidrig war. Die zugrunde liegende Strafsanktionsnorm des Gesetzes selbst, die auch den Strafrahmen regelt, sei aber nicht beanstandet worden. In Fällen, in denen die vorgeworfene Tat von den Betroffenen nicht bestritten wurde, geht das Gericht daher davon aus, dass die Übertretung dem Grund nach rechtskräftig geworden ist. Von einer Bestrafung ganz abzusehen sei daher nicht möglich. Lediglich sei die Strafhöhe der jeweiligen Situation entsprechend anzupassen. Der sozial schwachen Studentin wurde Strafnachlass gewährt, zwei besser situierten Autofahrern nicht. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.08.2020)