Außenminister geht: Polens Regierung fällt auseinander

Innerhalb einer Woche haben vier Minister ihre Posten verlassen – und weitere sollen bald folgen.

Danzig. Polens Außenminister, Jacek Czaputowicz, hat am Donnerstag überraschend seinen Rücktritt eingereicht. Es sei Zeit für einen Wechsel, erklärte Czaputowicz lakonisch. Der in der PiS-Regierung eher marginalisierte Außenminister hatte zwar schon im Juli in einem Interview mit der Tageszeitung „Rzeczpospolita“ seinen Rücktritt angedeutet, doch niemand hatte ihn so schnell – und noch dazu mitten in der Belarus-Krise erwartet. Belarus ist Polens direktes Nachbarland.



Czaputowicz aber hatte offenkundig keine Lust mehr, sich mit Belarus herumzuschlagen. Sein Rücktritt gilt ab sofort, bereits am Freitag soll ein Nachfolger ernannt werden. Als aussichtsreichster Kandidat wurde am Donnerstag der Vorsitzende der Außenpolitischen Parlamentskommission, Zbigniew Rau (PiS), gehandelt.



Der Rücktritt des Außenministers kommt ungelegen. Denn laut PiS-Parteichef Jarosław Kaczyński, Polens starkem Mann, sollte es erst im Herbst zu einer Kabinettsumbildung kommen. Nun aber hat mit Czaputowicz noch vor Ende der Ferien bereits der vierte Minister innerhalb einer Woche das Handtuch geworfen. Bereits am Dienstag war der beliebte Gesundheitsminister, Łukasz Szumowski, plötzlich zurückgetreten. Szumowski hatte während der Coronakrise viel Vertrauen erworben, da es dank eines raschen Lockdowns gelang, die Ansteckungsrate im EU-Vergleich tief zu halten.



Inzwischen kommt es zu immer neuen Ansteckungsrekorden. Allein am Donnerstag wurden vom Gesundheitsministerium 767 Neuinfizierte und zwölf Tote gemeldet.



Anfang der Woche waren zudem ein Vizegesundheitsminister und eine Vizeinternetministerin zurückgetreten. Die junge Wanda Buk galt als freundliches Gesicht der PiS. Laut Gerüchten spielt auch die junge Sportministerin mit Rücktrittsgedanken. (flü)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.08.2020)