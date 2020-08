Todesstoß für Atomdeal spaltet UNO

Die USA wollen den Mechanismus aktivieren, der alle Sanktionen gegen den Iran zurückschnappen lässt. Doch können sie das überhaupt nach ihrem Austritt aus dem Atomabkommen?

Wien/New York. Persönlich treffen sie einander in New York kaum, höchstens im Freien oder unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen; zu groß ist noch die Ansteckungsgefahr. Doch über Telefon, Skype oder Zoom sind die Botschafter bei den Vereinten Nationen derzeit im Halbstundentakt miteinander verbunden. Am East River glühen die Drähte und flattern die Nerven. Denn die UNO steuert auf eine der schwersten Krisen ihrer Geschichte zu.



Dem Sicherheitsrat droht ein tiefer Riss, mehr noch: eine Spaltung in zwei Welten. Die USA sind wild entschlossen, den sogenannten Snapback-Mechanismus auszulösen, um alle UN-Sanktionen gegen den Iran wieder zurückschnappen zu lassen. Gemäß dem Atomabkommen, das die USA, Russland, China, Deutschland, Großbritannien und Frankreich im Juli 2015 in Wien mit dem Iran geschlossen haben, kann jeder Unterzeichnerstaat eine Wiedereinsetzung der Strafmaßnahmen beantragen. US-Außenminister Mike Pompeo wollte angeblich noch in der Nacht auf Freitag in New York dem derzeitigen indonesischen Vorsitzenden des Sicherheitsrates eine entsprechende Benachrichtigung überreichen.