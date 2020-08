Das Risiko fährt in der MotoGP mit, wie in Spielberg drastisch zu sehen war.

Die Horrorszenen von Spielberg sollen sich im zweiten Rennen nicht wiederholen. Alle notwendigen Maßnahmen sind laut Rennleiter Andreas Meklau gesetzt, das Risiko aber bleibt.

Wien/Spielberg. Es waren furchteinflößende Bilder, die am vergangenen Wochenende aus der Steiermark um die Welt gingen. Zuerst war Hafizh Syahrin im Moto2-Rennen mit dem Schrecken davongekommen, als er in ein herrenloses Rad vor ihm hineinfuhr. Nur wenig später entgingen Valentino Rossi und Maverick Viñales in der Moto GP knapp der Katastrophe, als die unkontrollierten Bikes der gestürzten Johann Zarco und Franco Morbidelli sie um Haaresbreite verfehlten. Der fünfte Ducati-Sieg am Red Bull Ring in Serie durch Andrea Dovizioso geriet zur Nebensache, stattdessen flammte die Sicherheitsdiskussion auf.



Für Rennleiter Andreas Meklau ist die Sachlage vor dem zweiten Rennen am Sonntag (14 Uhr, live, Servus TV) klar. „Sicheren Rennsport wird es nie geben“, sagt der Exprofi. Die möglichen Vorkehrungen hätten der frühere Superbike-Fahrer und sein Team getroffen: Vor der berüchtigten dritten Kurve wurde der Air Fence sogar über die FIA-Vorgaben hinausgehend erweitert. „Die Strecke wird vor allen Rennen neu homologiert, erst im Winter wurde fleißig umgebaut“, erklärt Meklau.