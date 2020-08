Überleben am Eisernen Vorhang

Das Waldviertel, einst eine vernachlässigte Region.

November 1918: Der junge, soeben entstehende Staat Deutschösterreich ist in einer erbärmlichen Lage. Große deutschsprachige Teile des einstigen Reichs sind abgetrennt, im Waldviertel gehen 13 Gemeinden nahe Gmünd an die neue Tschechoslowakei, der Bahnhof der nun geteilten Stadt ebenso wie die Vororte. An dieser Amputation sollte das Waldviertel fast ein Jahrhundert lang leiden. Denn nach 1945 kam noch der Stacheldraht hinzu.



So wandern die drei Autoren über einen gottverlassenen Friedhof von Döllersheim, der – noch dazu verschneit – die ganze Tristesse der Gegend widerspiegelt. Die freilich ist einem Mann zu verdanken, von dem die Döllersheimer 1938 glaubten, jetzt breche das goldene Zeitalter an, stammte doch Adolf Hitlers Familie väterlicherseits von hier. Doch die Begeisterung schlug in Entsetzen um. Binnen weniger Wochen mussten 7000 Menschen ihre Häuser räumen, vierzig Dörfer wurden abgesiedelt. Schon im August donnerten die ersten Geschützsalven über den größten Truppenübungsplatz des neuen Großdeutschen Reichs.



Rund 220.000 Menschen wohnen heute im Waldviertel auf 4600 Quadratkilometern. 99 Gemeinden sind das (aus 1070 Ortschaften bestehend). Und es ist absolut nicht absterbend. Die Bevölkerungsentwicklung ist seit einigen Jahren wieder positiv, weil offenbar viele junge Leute zur Ausbildung in die Stadt zogen, zur Familiengründung aber wieder in die Heimat zurück. Vitis, St. Bernhard-Frauenhofen, Kirchberg am Walde sind solche Beispiele. Dennoch: Etwa 300 Häuser stehen heute leer, in weiteren 200 leben Achtzigjährige und Ältere (Stand 2019).

Altvertrautes verfällt

Die dörfliche Infrastruktur dünnt immer mehr aus, das ist den Zeitläuften geschuldet. Die Motorisierung macht Supermärkte außerhalb der Ortskerne auf der grünen Wiese möglich; so verfällt vieles, was altvertraut und auch lebensnotwendig war: Mühlen und Bäckereien, kleine Sparkassenfilialen und Nebenbahnen, die Bahnhöfe sowieso. Selbst eine zentrale Lage, etwa in der Bezirkshauptstadt Gmünd, ist für Wirts- und Kaffeehäuser keine Überlebensgarantie, wie der vorliegende Bildband eindrucksvoll beweist. Die Konditorei Maxa in Waidhofen an der Thaya erlangte wenigstens kurze Bekanntheit, als dort für den ORF die TV-Serie „Braunschlag“ für genügsame Gemüter gedreht wurde.



Für Leser, denen das Waldviertel nicht so vertraut ist, stellt der Bildband einen Born des Wissens dar. Wir lernen Aalfang kennen – tatsächlich! – Alt-Nagelberg, aber auch Brand-Nagelberg, Grametten, Hirschbach, Kleedorf und wie die kleinen Ortschaften noch heißen mögen (sie befinden sich im Bezirk Gmünd). Es sind zauberhafte Namen dabei, und bemerkenswerte Fotos, die die Zeit festhalten, die hier stillzustehen scheint: ein Hydrant in Rappoltschlag bei Waldhausen, eine alte Pumpe in Haimschlag nahe Echsenbach . . .



Dankbar begleiten wir die Autoren auf ihrer unermüdlichen Suche nach Fotomotiven, die den Charakter dieser niederösterreichischen Landschaft ausdrücken. Wir sehen da eine geschlossene Glaserei – wer braucht heutzutage noch dieses Handwerk? Selbst die einst so bedeutende Glasindustrie hat abgebaut. Sie trug einst neben Textil-, Holz- und Steinverarbeitung zu einem bescheidenen Wohlstand bei. Ein schönes, ein trauriges Buch!

János Kalmár, Reinhard Linke, Christoph Mayer: „Verschwundenes Waldviertel“, Edition Winkler-Hermaden 139 S., 24,90 € (c) Edition Winkler-Hermaden

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.08.2020)