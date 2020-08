Als die Pille ein „heißes Eisen“ war

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Viele Mythen um die Pille werden heute richtiggestellt. (c) Getty Images (Susan Wood/Getty Images)

Vor 60 Jahren kam die Pille auf den Markt. Durchaus eine Revolution, aber die gesellschaftlichen Implikationen wurden damals falsch eingeschätzt und werden erst heute klar.

Die Hormonforschung zum Thema Empfängnisverhütung begann düster. In den USA wurde ab 1900 der Kampf um die „differenzielle Geburtenrate“ heftig geführt: Einwanderer vermehrten sich stark, die Geburtenrate unter den weißen Natives sank. Ein bedrohliches Szenario für die weiße Hegemonie. Man konnte die niedrigere Geburtenzahl erhöhen oder die hohe senken, also bestimmte Körper von der Fortpflanzung abhalten. Eine antinatalistische Programmatik, die auch von der amerikanischen Frauenrechtlerin Margaret Sanger, einer überzeugten Eugenikerin, vertreten wurde. Die Insel Puerto Rico diente als lebenswissenschaftliches Laboratorium, hier wurde die Pille an Einheimischen getestet.