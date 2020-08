Bannon in Betrugsfall verhaftet

Trumps Ex-Chefstratege soll Geld veruntreut haben.

New York. Um seine Aktivitäten zum Aufbau eines rechtspopulistischen Netzwerks in Europa ist es ruhig geworden. Nun sorgt Stephen Bannon, Donald Trumps Ex-Wahlkampfmanager und einstiger Chefstratege im Weißen Haus, für neue Aufregung im US-Wahlkampf. Die Staatsanwaltschaft in New York ließ den 66-Jährigen im Zusammenhang mit der Spendenaktion „We Build the Wall“ zum Bau einer Mauer an der mexikanischen Grenze verhaften.

Bannon und drei Mitarbeiter nahmen 25 Millionen Dollar ein, entgegen anderslautender Erklärungen zweigten sie einen Teil davon ab. Bannon streifte mehr als eine Million Dollar ein, Brian Kolfage, der Gründer der Aktion, 350.000 Dollar. Der Mauerbau war ein zentrales Wahlversprechen Donald Trumps 2016. Private Initiativen sammeln dafür Geld. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.08.2020)