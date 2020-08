Knapper Online-Triumph für Schach-Weltmeister Carlsen

Magnus Carlsen gewann das Finale seiner Online-Tour gegen Hikaru Nakamura.

Weltmeister Magnus Carlsen hat das Finalturnier seiner Online-Schachtour denkbar knapp gewonnen. "Es war enorm stressig. Kein Rhythmus, kein Flow, nur noch hin und her, Nerven und Ärger und Freude, alles auf einmal", sagte der Norweger nach seinem Sieg, den er am Donnerstag in einer "Armageddon"-Blitzpartie perfekt machte.

Nach sieben Tagen Schnellschach war es im Finalmatch gegen Hikaru Nakamura aus den USA ausgeglichen gestanden. Carlsen entschied vier der fünf Turniere seiner Tour für sich. Schnell- und Blitzschachspezialist Nakamura konnte als einziger Konkurrent mithalten. Von insgesamt einer Million Dollar Preisgeld kassiert Carlsen 315.000 Dollar (264.000 Euro) und Nakamura 160.000 Dollar (134.000 Euro).

