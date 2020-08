Wien weitet Gratis-Tests auf alle Urlaubsrückkehrer aus

Ab sofort können sich Rückkehrer aus den Balearen sowie aus allen Nicht-Risikoländern und österreichischen Bundesländern beim Stadion kostenlos testen lassen.

Die am Sonntag ursprünglich für Kroatien-Rückkehrer errichtete Teststraße beim Wiener Ernst-Happel-Stadion bleibt bestehen und wird auf andere Zielgruppen ausgeweitet. Kostenlos auf das Virus testen können sich demnach ab sofort alle Personen, die von den Balearen zurückkehren, aber auch Personen aus Nicht-Risikoländern und anderen Bundesländern, teilte die Stadt am Freitag per Aussendung mit.

"Wien hat mit der Ausweitung des Testangebots beim Ernst-Happel-Stadion rasch und effizient reagiert. Die große Nachfrage und die unkomplizierte Abwicklung haben uns darin bestärkt, dieses Angebot auszuweiten", betonte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ): "Die Wienerinnen und Wiener, die von einer Reise zurückkehren, wissen oft nicht, dass sie infiziert sind. Ihnen wollen wir rasch und unkompliziert die Möglichkeit geben, Verantwortung zu übernehmen und Gewissheit zu haben."

"Die Zahlen zeigen eindeutig, dass Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer bei den Neuinfektionen in Wien - genauso wie in ganz Österreich - eine immer stärkere Rolle spielen. In Wien wollen wir genauer hinschauen und werden unser kostenloses Testangebot verlängern und die Zielgruppen ausweiten", erklärte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) in der Aussendung.

Auch Nicht-Risikoländer und Bundesländer

Testen lassen können sich ab sofort alle Personen mit Hauptwohnsitz Wien, die zwischen 14. August, 0.00 Uhr, und inklusive 23. August aus den Balearen zurückgekehrt sind bzw. zurückkehren. Für diese Gruppe gilt das Angebot bis inklusive 28. August. Für jene Rückkehrer, die ab dem 24. August von den Balearen zurückkommen, gelten die Einreisebestimmungen des Bundes.

Zusätzlich werden auch all jene Wiener beim Stadion kostenlos getestet, die seit dem 14. August aus Nicht-Risikoländern zurückgekehrt sind. Das sind gemäß der Definition des Bundes Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Polen, San Marino, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Vatikan, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Darüber hinaus können auch Personen zum Testcenter kommen, die mindestens vier Tage (ebenfalls ab 14. August) in einem anderen österreichischen Bundesland verbracht haben. Für diese beiden Gruppen ist das Angebot zeitlich nicht befristet. Für Kroatien-Rückkehrer läuft die Möglichkeit einer Gratis-Testung wie angekündigt mit dem heutigen Freitag aus. Dieser Tag war ursprünglich auch als Schließtag für das Stadion-Testcenter geplant.

Laut Aussendung wurden die Gratis-Befundungen bisher von 3948 Menschen in Anspruch genommen. 3614 Ergebnisse sind bereits ausgewertet, 68 davon fielen positiv aus. Die Teststation beim Ernst-Happel-Stadion ist weiterhin täglich von 6.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Mitbringen muss man einen Lichtbildausweis, die E-Card sowie den Meldezettel.

(APA)