Run auf Wohnimmobilien

Investoren bringen ihr Vermögen lieber denn je in Wohnimmobilien in Sicherheit – nicht nur in Österreich. Besonders beliebt sind Objekte mit Freiflächen und in den Speckgürteln der Ballungszentren.

Die Schockstarre auf dem Wohnimmobilienmarkt war nur von kurzer Dauer, der Markt brummt. „Die Nachfrage ist da“, sagt Sandra Bauernfeind, geschäftsführende Gesellschafterin der EHL Wohnen GmbH. Auch S-Real-Geschäftsführer Michael Pisecky bestätigt, dass Wohnimmobilien als Form der Geldanlage in Österreich nach wie vor interessant sind beziehungsweise noch weiter an Attraktivität gewinnen könnten. Zum einen sei nach wie vor Kapital vorhanden, zum anderen seien die Zinsen niedrig. Dazu kommt, dass Wohnimmobilien gerade in Krisenzeiten als sicherer Hafen angesehen werden, vor allem dann, wenn die Miete indexiert wurde. „Gewohnt wird immer“, sagt auch Daniel Jelitzka von JP Immobilien.