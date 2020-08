Österreich sollte wieder „ehrenhaft“ klingen

Durch die Rückbesinnung auf die „Eigenart des Österreichischen“ in der Nachkriegszeit erlebte das Wienerlied eine Hochkonjunktur, die bis in die 1980er-Jahre anhielt (im Bild: Wie

Die Politik der Nachkriegszeit wusste Melodien als Generator von Atmosphäre und Stimmung geschickt zu nutzen. Bis heute spielt Musik in Wien eine wichtige Rolle als gesellschaftliches Identifikationsinstrument.

Als am 14. September 1946 die Wiener Philharmoniker bei der Eröffnung der antifaschistischen Ausstellung „Niemals vergessen“ im Künstlerhaus Beethovens „Egmont“-Ouvertüre – ein Stück über Freiheit und Neubeginn – spielten, war das ein kleiner Skandal. „Das Orchester war arisiert und hatte sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht dazu bekannt“, sagt die Musikwissenschaftlerin Susana Zapke.



Doch auch in den nachfolgenden Jahren sollte die Musik vergessen machen, was in der Zeit des Nationalsozialismus geschehen war. In der Außenpolitik fokussierte man sich auf eine Imagebereinigung, um „dem Namen Österreich in der Welt wieder ehrenvollen Klang zu geben“, wie Widerstandskämpfer und ÖVP-Mitbegründer Hans Pernter konstatierte – und zwar im wahrsten Sinn des Wortes.