Mikl-Leitners Gast Dornhelm infiziert

Nach einem Empfang gibt es ausschließlich negative Tests.

St.Pölten. Der Regisseur Robert Dornhelm wurde positiv auf Covid-19 getestet und befindet sich seit Donnerstag in klinischer Behandlung. Er war vergangenen Freitag im Umfeld des Grafenegg-Festivals beim traditionellen Empfang von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). 80 Besuchern des Empfangs wurden daher Testungen angeboten, bestätigte ein Sprecher von Mikl-Leitner. Bei Mikl-Leitner und 37 Besuchern sind negative Tests registriert worden.

Dornhelm hatte auch Oscar-Preisträger Christoph Waltz bei einem Heurigenbesuch getroffen. Wie Landessanitätsdirektorin Irmgard Lechner betonte, seien im gegebenen Fall keine Absonderungen nötig. Der Grund: Dornhelm sei am Tag des Empfangs noch nicht infektiös gewesen.

Die SPÖ kritisiert, dass die Betroffenen rasch in Hinblick auf eine Covid-19-Infektion untersucht worden seien, während „normalsterbliche“ Niederösterreicher einige Zeit warten müssten. Lechner antwortete in einer Stellungnahme, der niederösterreichische Sanitätsstab sei am Mittwochabend durch Wiens Sanitätsbehörde über die Infektion informiert worden. Am Folgetag habe man „wie immer in solchen Fällen“ mit der Suche nach der Infektionsquelle begonnen. Da es sich „um sozial sehr aktive Persönlichkeiten“ handle, sei eine rasche Testung notwendig gewesen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.08.2020)