Gernot Blümel und der türkise Sitzkreis in Favoriten

Auch Wahlkampf läuft in Coronazeiten anders. Beim „Grätzlgespräch“ der ÖVP können Interessierte Vier-Augen-Gespräche mit Finanzminister und Stadtparteichef Gernot Blümel führen.

Wien. Schon beim U-Bahn-Ausgang hört man laute Musik aus Boxen. Auf dem Keplerplatz tummeln sich Kinder mit türkisen Luftballons in den Händen. Zahlreiche junge Leute in einheitlichen T-Shirts verteilen Flyer und Kugelschreiber. Unweit stehen einige Polizisten und beaufsichtigen das Geschehen. Runde, hohe Sitzbänke – wieder in Türkis – wurden in einem Kreis aufgestellt. Sie sind aus Holz und mit Polstern ausgestattet.