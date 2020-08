Putin fordert Dialog in Minsk

Der Druck auf Machthaber Lukaschenko, einzulenken und mit der Opposition zu reden, wächst. Doch er bleibt bisher stur.

Minsk/Moskau. Während es der belarussische Despot Aleksander Lukaschenko weiter brüsk ablehnt, mit der Opposition in einen Dialog zu treten, forderte sein russischer Schutzherr Wladimir Putin den Machthaber in Minsk auf, die politische Krise im Dialog mit dem Volk zu lösen. Das verlautete nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats am Freitag in Moskau. Lukaschenko aber reagierte uneinsichtig: „Warum sollten wir nach der Pfeife von irgendjemanden tanzen? Wir haben Wahlen abgehalten, jetzt lasst uns in Ruhe weitermachen.“

Lukaschenko besteht trotz unzähliger Hinweise auf dreiste Wahlfälschungen darauf, die Präsidentenwahl am 9. August mit 80 Prozent gewonnen zu haben. Die Opposition erkennt das Ergebnis nicht an, auch die EU tut das nicht. Obwohl die Drohungen des Regimes wieder eindringlicher werden, hat die Opposition für Sonntag zu neuen Massendemonstrationen aufgerufen.

Lukaschenko hält auch nichts von dem Vorschlag der deutschen Kanzlerin Merkel und des französischen Präsidenten Macron, die in Wien ansässige Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Krise vermitteln zu lassen. Auch Putin habe auf diesen Vorschlag „zustimmend“ reagiert, teilte Macron mit. Merkel berichtete, dass Lukaschenko auf keinen ihrer Versuche, mit ihm in Kontakt zu treten, reagiert habe. Von einer Vermittlerrolle der OSZE wolle Lukaschenko nichts wissen, hieß es in EU-Diplomatenkreisen.

Das UN-Büro für Menschenrechte teilte mit, dass noch immer mehr als 100 bei Protesten gegen Wahlfälschung verhaftete Demonstranten in Haft seien; von acht Verhafteten fehle bisher jede Spur.

SPÖ-Funktionäre verteidigen Regime

Unterdessen bezeichnete es der Vizepräsident der Österreichisch-Weißrussischen Gesellschaft (ÖWG), der Schwechater SPÖ-Chef David Stockinger, gegenüber dem „Standard“ als „reine Spekulation“, dass das Ergebnis der Präsidentenwahl vom 9. August gefälscht worden sei. Mehrere in der ÖWG tätige niederösterreichische SPÖ-Funktionäre kritisieren es auch als „einseitig“, wenn das Lukaschenko-Regime in den Medien als „Europas letzte Diktatur“ gebrandmarkt wird. (Reuters/DPA/red.)

