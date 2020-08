Alles Theater

Gut ist 'gangen, nix is' g'schehn“: So lässt sich das Wagnis der Salzburger Festspiele bis dato zumindest unter epidemiologischen Kriterien subsumieren.

Zum 100-Jahr-Jubiläum des „Jedermann“ an diesem Wochenende strebt das Festival seinem gesellschaftlichen Höhepunkt entgegen. Obwohl: Das ironische Highlight, als Buhlschaft Caroline Peters à la Marilyn Monroe ein Geburtstagsständchen darbot, ist wohl kaum zu überbieten.

Alexander Van der Bellen und Frank-Walter Steinmeier werden dem Spiel auf dem Domplatz die höheren Weihen zuteilwerden lassen. Gut möglich, dass sie in den Chor der Gratulanten einstimmen werden – mit Sicherheitsabstand und Maske. Schließlich hat der deutsche Präsident seine Lektion gelernt. Als er während seines Wanderurlaubs in den Dolomiten ohne Schutz und Berührungsangst mit dem Südtiroler Landeshauptmann hoch oben auf einer Alm mit Musikantinnen posierte, war der Aufschrei bis hinunter in die Berliner Niederungen groß.

Wie Schauspieler sind beide Staatsoberhäupter gewohnt, berufsmäßig zuweilen eine Maske aufzusetzen. Womöglich lässt sich das Brüderpaar Tobias Moretti und Gregor Bloéb zur Feier des Tages einen Gag einfallen und taucht in neuer Maske auf – in vertauschten Rollen oder gar als Tod und Teufel. (vier)

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.08.2020)