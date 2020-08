Wilder Schwan in Zartlila

Wenn eine Pflanze unermüdlich von Juni bis Oktober die reizendsten Blüten treibt, kann man sie nur als Besonderheit bezeichnen, deshalb ein Tipp für Anemonensüchtige.

Als heuer im späten Frühjahr die Geschäfte wieder aufsperrten, war mein erster Weg vorgezeichnet, er führte selbstverständlich in das nächstgelegene Blumenparadies. Man will ja dann doch wieder ein bisschen lustwandeln, will wissen, was es Neues gibt und ob nicht irgendwo in der Fülle ein Pflänzchen steht, das nachgerade auf mich gewartet hat. Dem war auch so. In der Abteilung der ausdauernden Blütenstauden fand ich ein Töpfchen mit einer blühenden Anemone, zu dieser Jahreszeit ein ungewöhnlicher Anblick, der auch aus anderen Gründen entzückte.



Zum einen waren die Blüten einzigartig. Vorn waren sie schneeweiß mit einem goldenen Auge in der Mitte, wie es sich für Anemonen gehört, doch das Schönste war ausnahmsweise die Rückseite der Blütenblätter. Sie waren teils rauchblau und ein bisschen ins Lila schimmernd überhaucht. Wunderschön. Außerdem war der Blütenflor reichlich, nicht allzu hoch, und da es Frühsommer war, hielt ich die Anemone für eine verspätet in die Gänge gekommene Frühblüherin.