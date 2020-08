András Schiff: Kirschblüte und Kunst sind nötig

Der Pianist Sir András Schiff spricht über Corona, inkonsequente Regeln, Salzburger Programme, seine Rückkehr nach Mondsee, Hoffnungen und Perspektiven für die Zukunft.

Herr Schiff, Sie zählen zu jenen Künstlern, die wie geplant bei den Salzburger Festspielen auftreten können. Wo haben Sie zuletzt vor Corona gespielt, wie haben Sie die folgende Zeit verbracht?



András Schiff: Welch ein Glück und was für eine Freude, dass diese Konzerte in Salzburg stattfinden können! Mein letzter Auftritt war in Tokyo am 19. März. Danach hätte ich nach Kanada und in die USA fahren sollen, aber alle Konzerte wurden abgesagt. Die Nachrichten aus Europa waren furchtbar, so habe ich mit meiner Frau entschieden, in Japan zu bleiben. Wir waren drei Monate dort, haben die Kirschblütezeit erlebt. Ich konnte mich gut ausruhen, habe sehr viel geübt und gelesen. Seit Anfang Juli durfte ich endlich wieder Konzerte geben, in Deutschland, der Schweiz und auch in Österreich, in Lockenhaus.





Es ist sicher ein Unterschied, ob man sich entschließt, eine Pause einzulegen oder ob man dazu gezwungen wird. Gibt das aber nicht auch Gelegenheit, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, zu denen man bisher nie gekommen ist?