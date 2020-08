Ivona Dadic: Götzis statt Tokio, der Fokus bleibt

Die Staatsmeisterschaften sind für Siebenkämpferin Ivona Dadic in diesem Jahr das Highlight. Aus der Olympiaverschiebung möchte die 26-Jährige ihren Vorteil schöpfen, beim einstündigen Formtest überzeugte sie mit einem Bestwert.

Das Saisonziel hat sich für Siebenkämpferin Ivona Dadic grundlegend geändert, nicht aber die Herangehensweise. Nun geht es also erst 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio auf Medaillenjagd, zum diesjährigen Highlight wurden stattdessen die Mehrkampfstaatsmeisterschaften in Götzis am kommenden Wochenende. „Ich versuche jeden Tag das Maximum rauszuholen“, sagt die 26-Jährige. Die in diesem ungewöhnlichen Wettkampfjahr gezeigten Leistungen stimmen die gebürtige Welserin zufrieden. „Wir haben das richtig gut hinbekommen, auch der Verband in Österreich, wenn ich mir im Vergleich dazu andere Nationen anschaue.“



Mit der ersten Olympiateilnahme einer Siebenkämpferin hatte Dadic (Bestmarke 6552 Punkte) 2012 in London Geschichte geschrieben, es folgten Rekorde und Medaillen (EM-Bronze 2016, Hallen-EM-Silber 2017, Hallen-WM-Silber 2018). In der Heimat hat die Vorreiterin inzwischen Unterstützung bzw. Konkurrenz bekommen. Verena Preiner, 25, hat ihr mit 6591 Zählern vorerst die ÖLV-Bestmarke abgenommen, dahinter lauert die frühere Juniorenweltmeisterin Sarah Lagger, 20, (6225). „Das ist eine Auszeichnung für ein kleines Land wie Österreich“, betont Dadic. Geheimrezept stecke keines dahinter, schließlich trainiert das Trio individuell mit unterschiedlichen Betreuern. „Das ist eher Zufall“, glaubt die Wahl-St.-Pöltnerin, wo sie mit Philipp Unfried zusammenarbeitet. „Aber es zeigt, dass andere es auch schaffen können. Wenn das ein Ansporn ist, mit dem Mehrkampf zu beginnen, dann wäre das ein Riesenschritt.“