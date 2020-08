Apple und Alphabet sind am innovativsten

(c) APA/AFP/GABRIELLE LURIE

US-Firmen führen das Ranking an, europäische Unternehmen landen nur im Mittelfeld, zeigt eine BCG-Studie.

Neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen, neue Märkte und Vertriebskanäle erschließen und gegebenenfalls das eigene Geschäftsmodell zerstören und durch ein besseres ersetzen, bevor es die Mitbewerber tun – darin sind innovative Firmen gut. Und das zahlt sich auch für die Aktionäre aus, wie eine Studie der Boston Consulting Group („The Most Innovative Companies 2020. The Serial Innovation Imperative“) zeigt: Alljährlich wird anhand von Befragungen von Managern erhoben, welche Firmen aus der eigenen und aus fremden Branchen am innovativsten sind. Dabei hat sich gezeigt, dass die 50 innovativsten Firmen ihren Anlegern 5,6 Prozent mehr Ertrag pro Jahr (Kursgewinne und Dividenden) bescheren als der Gesamtmarkt.

Sich im Ranking zu halten ist allerdings gar nicht so leicht. Nur acht Unternehmen waren in jedem der 14 Jahre, in denen die Studie erstellt wurde, unter den 15 innovativsten Firmen: Alphabet, Amazon, Apple, HP, IBM, Microsoft, Samsung und Toyota. Insgesamt schafften es 162 Unternehmen mindestens einmal ins Ranking, bei 30 Prozent blieb es bei diesem einen Mal, 57 Prozent tauchten dreimal oder öfter auf.

Erfindungsreich in einer anderen Branche. Heuer landeten Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft und Samsung auf den ersten fünf Plätzen. Die Liste wird stark von US-Technologiekonzernen dominiert. Das innovativste europäische Unternehmen, der deutsche Siemens-Konzern, erscheint erst auf Platz 21, gefolgt von Philips (23), SAP (27), Adidas (28) und VW (32). Erstmals auf die Liste geschafft haben es der chinesische Onlinehändler JD.com, Bosch, ABB, Fiat Chrysler, Novartis und Volvo. Das heurige Ranking wurde noch vor Ausbruch der Coronakrise erstellt, es zeigte sich aber danach wenig überraschend, dass die innovativsten Firmen vergleichsweise gut durch die Krise kamen.

Überraschend war dagegen ein anderes Ergebnis: Im Vergleich zu 2015 bezeichneten die Befragten öfter solche Konkurrenten als besonders innovativ, die man eigentlich mit einer ganz anderen Branche assoziieren würde. So wurde Amazon als besonders innovativ im Gesundheitssektor und der chinesische Onlinehändler Alibaba im Finanzdienstleistungsbereich gesehen. Neue Geschäftsfelder erschließen (wie es etwa der Mischkonzern 3M regelmäßig tut) ist aber nicht genug. Zuletzt war es vor allem wichtig, im Technologiebereich neue Felder zu erschließen. b. l.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.08.2020)