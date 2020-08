Hart, aber fair? Das Leben der Erntehelfer

Ohne Saisonarbeiter aus dem Ausland ist Österreichs Landwirtschaft kaum mehr vorstellbar. Während die Zusammenarbeit in vielen Betrieben seit Jahrzehnten gut funktioniert, kommt es in einzelnen Fällen auch immer wieder zur Ausbeutung von Fremdarbeitskräften.

Das verhält sich so wie bei einem Autofahrer, der zu schnell fährt: Nur weil sich einer nicht an die Regeln hält, sind nicht alle per se schlechte Autofahrer. Es gibt überall schwarze Schafe“, sagt Gemüsebauer Karl Auer, der einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Schwechat führt. Mit seiner Analogie geht er auf den jüngsten Skandal im Marchfeld ein: Eine rumänische Erntearbeiterin veröffentlichte Fotos, die entsetzliche Bedingungen in der Dienstwohnung ihres Betriebs offenbarten. Zudem warf die Saisonarbeiterin der Geschäftsführung inkorrekte Bezahlung und 14-Stunden-Tage vor.