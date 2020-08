"Wahllos Urlaubsrückkehrer zu testen“ mache wenig Sinn, sagt Martin Sprenger, einstiges Mitglied des Expertenrats im Gesundheitsministerium.

Im Ö1-"Mittagsjournal" am Samstag äußerte der Public Health-Experte Martin Sprenger von der MedUni Graz Kritik angesichts der Tests an Urlaubsrückkehrern. Er "halte Fiebermessen an den Grenzen für reinen Aktionismus", so Sprenger. Die Gesundheitskontrollen an den Grenzen zu Slowenien und Italien haben am Samstag in Kärnten jedenfalls wieder zu Verkehrsstaus und teils stundenlangen Wartezeiten geführt.

Die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) viel zu testen habe sich auf Verdachtsfälle bezogen, so Sprenger weiter: "Wahllos Urlaubsrückkehrer zu testen macht meiner Meinung nach wenig Sinn". Viele Menschen würden so auch unnötig in Quarantäne geschickt und von der Arbeiten abgehalten.

Bedenken äußerte er auch zur Corona-Ampel, die am 4. September das erste Mal online gehen wird. Zwar sei die einfache Darstellung gut, aber "es muss unbedingt öffentlich gemacht werden, was die Kriterien sind" wenn es um die Festlegung der Farben gehe. Keinesfalls dürfe es "eine Geheimkommission geben, die irgendwie intransparent entscheidet, das wäre demokratiepolitisch fatal", so das einstige Mitglied des Expertenrats im Gesundheitsministerium. Ein Grundlage wären stattdessen die 15 Qualitätskriterien "Gute Gesundheitsinformation Österreich", die auf der Seite des Ministeriums zu finden seien, empfahl er der Corona-Kommission.

