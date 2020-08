RAM 1500 TRX: Wüste und Wald als Rennstrecke

(c) Werk

Wenn es um ultimative Pick-ups geht, war Ford mit einem F-150 Raptor bisher konkurrenzlos. Jetzt aber stellt FCA einen Pick-up vor, der unter anderem mit 712 PS neue Maßstäbe setzen soll: Der RAM 1500 TRX.

Es ist ein recht ikonischer Kampf, der sich gerade in der US-amerikanischen Autowelt zuträgt: Ford gegen FCA, zu denen unter anderem die Marken Jeep und RAM (früher Dodge RAM) gehören. Jeep hatte lange Zeit mit dem Wrangler einen exklusiven Geländewagen, dem nur der Land Rover Defender und die G-Klasse von Mercedes das Wasser reichen können.



Heuer im Sommer fuhr Ford schweres Geschütz gegen den Wrangler auf: Der legendäre Bronco wird wiederbelebt, ein radikaler Hardcore-Offroader, der die Dreifaltigkeit der Geländewagen ab kommendem Jahr aufmischen soll. Die First Edition war in den USA schon wenige Stunden nach der Präsentation ausverkauft.