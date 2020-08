Bayern München gewinnt, weil die neue Erfolgskultur Stil hat

Der Champions-League-Sieger wird heute zum dritten Mal Bayern München heißen. Denn unter Hansi Flick siegen die Deutschen wieder und zaubern dabei sogar. Und ihr Torjäger trifft sowieso wie er will.

Als Favorit ist Bayern München in das Finalturnier der Champions League in Lissabon gegangen und wird es heute (21 Uhr, live, Sky, Dazn, ZDF) mit dem dritten Titelgewinn nach 2001 und 2013 beschließen – als würdiger Sieger. Denn selbst wer mit der „Mia san mia“-Mentalität des deutschen Rekordmeisters nichts anzufangen weiß, muss die fußballerische Unterhaltung in dieser Saison anerkennen. Der 8:2-Rekordsieg gegen Barcelona war nur das i-Tüpfelchen, in den vier K.-o.-Spielen erzielten die Bayern stolze 18 Treffer. Dieser Spielrausch ist bereits mit Liga und Cup gekrönt, und wird nun seine Vollendung zum Triple erfahren.