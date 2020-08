Masters-1000-Event: Das pure Tenniserlebnis

In New York absolviert Dominic Thiem in einer abgeschirmten Blase das Masters-1000-Event, die Generalprobe für die US Open.

Die Spannung steigt, auch bei Dominic Thiem: Nach sechs Monaten ohne Profitennis beginnt für Österreichs Nummer eins in New York fast so etwas wie ein neues Zeitalter. Das erste ATP-Turnier steigt ohne Zuschauer, aber mit rigorosen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen in Pandemiezeiten. Thiem ist beim mit 4,674 Mio. Dollar dotierten Masters-1000-Event, das von Cincinnati (Ohio) nach New York an den Schauplatz der anschließenden US Open verlegt worden ist, als Nummer zwei gesetzt. Sein Gegner in Runde zwei ist entweder Filip Krajinović (SRB) oder Qualifikant Salvatore Caruso (ITA).



Die Konzentration auf das Turnier fällt Thiem in dieser abgeschirmten Sphäre sogar leichter. „Man kann gar nichts machen. Von dem her ist es eigentlich sogar einfacher, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren“, erklärte der Lichtenwörther. Alle vier Tage müssen die Spieler einen Test machen, den sie selbst durchführen. „Man steckt sich selbst das Stäbchen in die Nase. Aber es steht jemand daneben, der kontrolliert, ob du es eh weit genug reinschiebst“, erzählte der 26-Jährige. Das mache es definitiv angenehmer. Thiem fühlt sich in New York absolut sicher. „Ehrlich, ich war null Prozent nervös oder ängstlich, hierher zu reisen.“



Die Anspannung, die Thiem nun vor dem heiß ersehnten Comeback der ATP-Tour spürt, ist groß. „Ich fühle mich relativ wohl, ich weiß nur nicht, wo mein Tennis im Vergleich zu den anderen steht. Ich bin neugierig, wie es sein wird.“ Körperlich wie spielerisch fühlt er sich gut vorbereitet, Thiem erwartet das aber auch bei der Konkurrenz. „Ich glaube nicht, dass es kräftemäßig einen großen Unterschied geben wird zu dem Zeitpunkt, als die Tour aufgehört hat.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.08.2020)