Die AUA und das Menschenrecht

Nachtrag zur Debatte der Vorwoche: Warum das Recht auf Eigentum für die Freiheit ebenso wichtig ist wie das Recht auf freie Meinungsäußerung.

Letztes Mal habe ich hier für das Recht der AUA plädiert, eine Stewardess zu kündigen, die antisemitische Codes auf einer Demo skandiert hatte. Viele Reaktionen brachten das angebliche Voltaire-Zitat: „Ich lehne Ihre Ansicht ab, würde aber mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen“, um die Unzulässigkeit von Sprechverboten zu unterstreichen. Es geht aber ins Leere, hier die Aufklärung zu bemühen. Ihr Einsatz galt nicht den sozialen Rechten gegenüber dem Arbeitgeber, sondern den liberalen Rechten des Individuums gegen die Allmacht des Staates.



So entstand auch die Menschenrechtsdeklaration 1948 – im Angesicht totalitärer Staatswillkür – als Beschränkung der Obrigkeit. Das Recht auf Gleichbehandlung etwa bedeutete, dass der Staat keine Unterschiede machen darf, der Verkehr zwischen Privaten war davon nicht berührt. Meinungsfreiheit verpflichtete den Staat zur Duldung, nicht Sie oder mich. Je mehr die Erfahrungen mit staatlichem Terror verblassen, kommt uns das durcheinander, und wir halten heute einen Verhaltenskodex für AUA-Leute für etwas Ähnliches wie ein von der Geheimpolizei kontrolliertes Sprechverbot.

Diese Verwirrung beschert der Obrigkeit eine Renaissance: Der Staat, der früher den Menschenrechten entsprach, indem er die Bürger in Ruhe ließ, muss nun immer mehr in die Privatautonomie eingreifen, um die Menschenrechte durchzusetzen, die die Bürger einander schulden. Besonders ausgehöhlt wird dabei das Recht auf Privateigentum, zu dem die Vertragsfreiheit gehört, die freie Wahl, wie und mit wem man Handel treibt oder zusammenarbeitet.

Gerade wer die Freiheit verteidigt, muss sich auch für das Privateigentum einsetzen. Auch dieses Recht gilt nicht uneingeschränkt, aber es allein ermöglicht, dass die Macht nicht in einer Hand geballt wird, sondern sich auf viele Tausende verteilt. Das Recht auf Eigentum ist damit selbst für jene, die nichts besitzen, eine notwendige – wenn auch nicht hinreichende – Voraussetzung für die Freiheit.

Zensur ist also, wenn der Staat eingreift – nicht schon, wenn ein privates Medium einen Kommentar streicht. Und ein Privatunternehmen, das mit Leuten, die so oder so denken, nicht identifiziert werden will, verletzt nicht die Meinungsfreiheit, eher die Treuepflicht des Arbeitgebers. Schwierig wird es freilich mit Firmen wie Facebook oder YouTube, die, als Quasi-Monopolisten nicht mehr rein private Unternehmungen, mit ihren Löschungen einer Zensur nahe kommen. Der Kampf um die Redefreiheit muss schon geführt werden. Nur halt mit klarem Blick.

Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.08.2020)