Nawalny und die russischen Giftmischer

(c) APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Es muss sich in der Berliner Charité-Klinik erst weisen, ob der russische Oppositionsführer, Alexej Nawalny, tatsächlich vergiftet wurde. Der Verdacht aber kommt nicht von ungefähr.

Noch ist die Sachlage unklar. Doch selbst wenn sich der schreckliche Verdacht bestätigen sollte, dass der russische Oppositionsführer, Alexej Nawalny, vergiftet wurde, muss der Kreml keine gröberen innen- oder außenpolitischen Folgen befürchten. Denn Präsident Putin wird einfach abstreiten, etwas damit zu tun zu haben. Der doppelte Boden gehört zur Inneneinrichtung seines Geheimdienst-Staates. Beweise für die Urheberschaft gäbe es nie. Welche Instanz sollte sie zutage fördern? Die sibirische Polizei? Die russische Justiz? Akte geschlossen.



Seit Samstag befindet sich Nawalny wenigstens in sicheren Händen. In seiner Zweitrolle als gütiger Landesvater gestattete es Putin, seinen Rivalen im Koma nach Berlin auszufliegen. Dort werden sich Ärzte der Charité-Klinik Zeit nehmen, bevor sie mit einer Diagnose an die Öffentlichkeit gehen. Es bleibt abzuwarten, ob sie im Körper Nawalnys Giftspuren finden. Deshalb sollte man sich vor Vorverurteilungen hüten.