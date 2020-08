Grippesaison: Starker Anstieg bei Impfbereitschaft zeichnet sich ab

Die Coronakrise hat auch die Apotheken überrumpelt, sagt Verbandspräsident Jürgen Rehak. Und fordert bei der Versorgung Österreichs mit Medikamenten weniger Abhängigkeit von Asien.

Nur ein Detail, um den Ansturm auf die Apotheken in den Tagen vor dem Lockdown zu verdeutlichen: Die Nachfrage nach Medikamenten und Desinfektionsmittel war so stark, dass Großhändler ihre Abnehmer baten, gelieferte Ware sofort auszuräumen und die leeren Kisten zurückzuschicken, weil sogar sie knapp wurden. In dieser Zeit verdreifachte sich der Umsatz – nur um sich in der zweiten Märzhälfte als Folge der Ausgangsbeschränkungen und aus Angst vor Ansteckungen zu halbieren.