Nicht ohne Babyelefant und Fiebermesser

Für die wenigen zugelassenen Forumsbesucher in Alpbach gelten wegen des Coronavirus strenge Regeln.

Er hat es bis ins Tiroler Bergdorf geschafft: Der Babyelefant begrüßt die Besucher des Congress Centrums in Alpbach, gleich beim Eingang steht er aus blauem Kunststoff. Als Erinnerung an die Corona-Tugend, zu seinen Mitmenschen Abstand zu halten. Das galt auch schon am Sonntagvormittag bei der Messe zum Auftakt des Tiroltags – in der Kirche hielten die Besucher einen Meter Abstand zueinander. Und beim Betreten und Verlassen des Gotteshauses war der Mund-Nasen-Schutz verpflichtend.