Die Risse im belarussischen Regime werden mehr

Über den Wendepunkt in Minsk. Im Lauf des 14. August waren der einst bedrohliche Diktator und seine Schläger in den Schatten gestellt.

Der 14. August markierte einen symbolischen Durchbruch in Belarus. Tausende Menschen versammelten sich auf dem Minsker Unabhängigkeitsplatz vor der Nationalversammlung. Viele Frauen und Arbeiter waren darunter – das Bündnis, das die Opposition in ihrem schwierigsten Moment gerettet hatte, als es schien, als ließe sich die Protestbewegung erfolgreich mit Polizeigewalt unterdrücken. Erstmals griffen die Behörden nicht ein, obwohl dies ein Bereich war, in dem Proteste im Gefolge der manipulierten Präsidentschaftswahl vom 9. August streng verboten worden waren.



Die 50 Soldaten, die zugegen waren, legten symbolkräftig ihre Schilde ab. Frauen schmückten die Soldaten mit Blumen und umarmten sie, was das Regime von Präsident Alexander Lukaschenko weiter diskreditierte und ein bewegendes Beispiel für andere Mitglieder der Sicherheitsorgane abgab. Der nächste Durchbruch kam tags darauf. Beim staatlichen weißrussischen Fernsehen, einer Organisation, die sich gegenüber der Regierung bis dahin völlig unterwürfig verhalten hatte, begann das Personal (in erster Linie technische Mitarbeiter, aber auch einige Moderatoren) seine Solidarität mit den Protestierenden zu bekunden.