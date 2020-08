Opa erzählt vom Krieg

Was werden wir unseren Enkeln einmal erzählen können?

„13. März 2020. Hamsterkauf. Ich war dabei! Stell dir vor, es gab nicht einmal mehr Klopapier! Später gab es auch keine Zitronen mehr, kein Toastbrot, keine Germ. Und auch keine Avocados. Wobei: Avocados? Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau.“



Oder: „Ich war Reiserückkehrer! Damals, 2020. Aus Kroatien. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie das war. Zuerst der Stau an der Grenze. Dann vor dem Ernst-Happel-Stadion. Wie? Wer Ernst Happel war? Irgendein Fußballer, wenn ich mit recht erinnere.“



Oder: „Der Anschober war unser Held. Wie er da täglich vor uns gestanden ist – mit seiner sanften Stimme. Angst haben wir gehabt. Aber nach eineinhalb Stunden Anschober war sie wie weggeblasen. Wie? Der spätere Bundespräsident Anschober? Ja, genau der.“



Oder: „Der Sebastian Kurz. Ganz jung war der damals noch. Dichtes Haar, zurückgekämmt. Grooming hat man das seinerzeit genannt, das war der neueste Schrei. Jedem Tag ist ihm eine neue Maßnahme eingefallen. Und wir waren glücklich darüber. Heute ist er leider schon etwas träge geworden. Nach 40 Jahren an der Macht, sag' ich immer, wäre es dann halt schon einmal Zeit für einen Wechsel.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2020)