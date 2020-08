Funkelnde Fluchtwährung für das Portfolio

Neben Gold entwickeln sich Diamanten, Rubine und Saphire in der Pandemie zur begehrten Krisenwährung. Doch der Einstieg in den undurchsichtigen Markt ist nicht einfach. Worauf es beim Investment in Edelsteine ankommt.

Wien. Diamanten, Rubine, Smaragde. Seit Jahrhunderten füllen die funkelnden Edelsteine nicht nur die Schatzkammern der Adeligen. Die Geschichte ist auch voll von Anekdoten, wie Familien mithilfe der wertvollen Steine vor Kriegen fliehen und in der neuen Heimat nicht bei null anfangen müssen. Als tragbare Wertspeicher sind die Edelsteine unschlagbar. So kann ein Rubin pro Gramm bis zu 3000-mal mehr Wert speichern als Feingold. Dazu kommt, dass die Behörden weniger an den Edelsteinbeständen der Privaten interessiert sind, als das bei der Krisenwährung Gold der Fall ist. Während man Edelmetall an der Grenze deklarieren muss, können Edelsteine in der EU so frei reisen wie ihre Besitzer. Als Fluchtwährung und Schmucksteine sind die Edelsteine also hoch beliebt. Aber taugen sie auch als Investment?