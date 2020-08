Vernetzte Medizin boomt

Immer öfter suchen Patienten ihre Ärzte über virtuelle Kommunikationskanäle auf. Von diesem Trend profitieren einige Firmen.

Wien. Die Coronapandemie erschwerte selbst einen Arztbesuch. Umso mehr rückte inmitten des Lockdowns die Telemedizin in den Fokus, bei der Patienten ihre Ärzte virtuell aufsuchen können. Und das muss nicht nur per Videokonferenz sein, sondern kann auch via App oder SMS erfolgen. Auch die Fernüberwachung von Patienten – etwa von jenen, die an Diabetes leiden – ist möglich. Hinzu kommt ein weiterer Vorteil: Das Gesundheitssystem kann damit Kosten einsparen.



Da ist es verständlich, wenn Fang Liu, Analystin bei der Credit Suisse Asset Management, es für denkbar hält, dass durch sogenannte VPC-Plattformen eine langfristige Beziehung zwischen Patienten und Ärzten im Bereich der virtuellen Grundversorgung entsteht, „bei der zudem die elektronische Patientenakte, Termine und Zahlungsverlauf an einem Ort verfügbar sind“. VPC steht für „Virtual Primary Care“, womit die virtuelle medizinische Grundversorgung gemeint ist.