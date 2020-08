Wien Josefstadt teuer, Zwettl und Horn billig

In Vorarlberg ist der Erwerb von Eigentum relativ teuer.

Wien. Wie viele Jahre könnte man eine durchschnittliche Wohnung mieten, um den (derzeitigen) Kaufpreis dafür zu erreichen? In der Praxis hängt das von vielen Faktoren ab, etwa, ob man einen Kredit benötigt und wie stark die Preissteigerungen in den nächsten Jahren ausfallen wird. In der Theorie eignet sich der Kauf-Miet-Indikator von ImmoScout24 aber für Vergleiche. Er zeigt: Während man im Burgenland und in Oberösterreich 25 Jahre mieten könnte, bevor sich eine Eigentumswohnung „rechnet“, wären es in Vorarlberg 30 Jahre.



Die Detailanalyse zeigt, dass es auch Regionen gibt, in denen der Kauf-Miet-Preis-Indikator bei 20 Jahren oder darunter liegt. „Das ist der Wert, bei dem Kaufen aus wirtschaftlicher Sicht Sinn macht“, sagt Markus Dejmek, Österreich-Chef von ImmoScout24, in einer Aussendung. In den niederösterreichischen Bezirken Zwettl und Horn liegt der Wert bei 17,1 bzw. 15,9 Jahren. In Wien-Josefstadt sind es 45,3 Jahre. „Der Kauf einer Immobilie ist jedoch selten rein ökonomisch motiviert. Die Menschen wollen nachhaltige Werte schaffen“, räumt Dejmek ein. (b. l.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2020)