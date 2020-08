Neuer Schwung für grünes Geld?

EU-Pläne zur Förderung grüner Investments beginnen sich zu konkretisieren. Auch in Österreich könnte bald Bewegung in den Markt kommen.

Wien. Alle reden von Green Finance. Die EU erklärt seit Jahren, grüne und nachhaltige Finanzprodukte fördern zu wollen. Und auch im österreichischen Regierungsprogramm findet sich eine Absichtserklärung in Richtung „grüner Investments“.



Auf Unionsebene werden die Details noch ausgearbeitet, in Grundzügen ist aber klar, worum es geht: im weitesten Sinn um Investitionen in Unternehmen oder Projekte, die für Ziele wie Klimaschutz, Schutz des Wassers und der Meere oder Reduktion der Umweltverschmutzung förderlich sind. Wobei auch die Einhaltung sozialer und arbeitsrechtlicher Mindeststandards gewährleistet sein muss.



„Green Bonds“, für die es inzwischen einen Vorschlag der EU-Kommission für einen einheitlichen europaweiten Standard gibt, zählen ebenso dazu wie die Pläne für „green loans“: Bei Krediten für Projekte, die ökologischen Vorgaben entsprechen, sollen Banken künftig eine geringere Eigenkapitalunterlegungspflicht haben, was ihnen mehr bzw. günstigere Finanzierungen ermöglichen würde.