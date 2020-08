Rom und Sizilien streiten über Migranten

Dem Innenministerium in Rom zufolge ist ein sizilianischer Erlass zur Schließung aller Hotspots und Flüchtlingseinrichtungen ungültig.

Zwischen Sizilien und der italienischen Regierung ist wegen der Migrationsproblematik ein heftiger Streit ausgebrochen. Laut dem Innenministerium in Rom ist ein Erlass des sizilianischen Präsidenten Nello Musumeci zur Schließung aller Hotspots und Flüchtlingseinrichtungen auf der Insel ungültig. Der sizilianische Präsident verfüge nicht über die Kompetenzen, um die Flüchtlingseinrichtungen zu schließen, hieß es aus dem Ministerium in am Sonntag.

Musumeci hatte am Samstag die Schließung und die Räumung aller Hotspots auf Sizilien und Lampedusa bis Dienstag und die Verlegung aller Migranten auf das italienische Festland angekündigt.

Lega begrüßt Initiative Siziliens

Der Schritt des Mitte-Rechts-Politikers löste heftige Polemik aus. Die rechte Lega begrüßte die Initiative des sizilianischen Präsidenten. Nach der starken Migrationsbewegung der vergangenen Wochen sei die Situation auf Sizilien außer Kontrolle geraten, protestierte der Lega-Chef Matteo Salvini.

Musumeci verlangte eine Luftbrücke, um alle Migranten von Sizilien und Lampedusa auf das italienische Festland zu bringen. "Sizilien kann diese Migranteninvasion nicht mehr erdulden", protestierte der Politiker laut Medienangaben.

Auf Sizilien wächst die Sorge um die öffentliche Gesundheit, nachdem Dutzende Migranten die Flüchtlingseinrichtungen verlassen haben, in denen sie sich einer zweiwöchigen Quarantäne wegen der Coronavirus-Epidemie unterziehen müssen. Die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa verzeichnet eine steigende Anzahl Bootsmigranten aus Nordafrika. Rund 1400 Migranten halten sich derzeit auf der Insel auf.

