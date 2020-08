Schlägt jetzt die Stunde der Zykliker?

Aktien von Firmen, die stark von der Gesamtkonjunktur abhängen, sind in der Coronakrise unter die Räder gekommen. Im August setzten sie zum Höhenflug an, die Chance auf weitere Gewinne besteht.

New York. Viele Börsenbeobachter sprechen derzeit von absurd hohen Bewertungen. Sie weisen auf die Gefahr einer Blase hin – deren Bildung sehr oft mit Kursabstürzen und im Tal der Tränen endet. Dass der S&P-500-Index vergangene Woche, inmitten der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, ein neues Allzeithoch erreichte, gilt als Indiz dafür. Seit dem Absturz im März verbuchte der breite Index, der den weltwichtigsten Aktienmarkt am besten abbildet, ein Plus von etwa 50 Prozent. Nur 126 Handelstage nach dem Tief war der Bärenmarkt auch schon wieder beendet. So schnell ging das noch nie zuvor.



Tatsächlich waren die 500 Firmen des S&P-Index seit der Großen Depression der 1930er-Jahre nur zweimal teurer als jetzt, wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis als Maßzahl heranzieht: im Zuge der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende und während der Finanzkrise 2008/09. Nicht umsonst geben sich Profis wie Warren Buffett derzeit besonders vorsichtig. Sie orten eine Euphorie unter den Anlegern, die noch stets zu einer deutlichen Korrektur geführt hat.