Malis Nachbarn verhandeln mit Militärjunta

Ziel der Ecowas-Vermittler ist die Rückkehr der malischen Zivilregierung.

Bamako. Vertreter der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas haben sich nach einem ersten Treffen mit den Anführern des Militärputsches in Mali zuversichtlich gezeigt, dass eine rasche Rückkehr zu einer zivilen Regierung in Bamako gelingen kann. Die Verhandlungen mit der Militärjunta verliefen positiv, sagte der Ecowas-Chefunterhändler, Nigerias Ex-Präsident Goodluck Jonathan. Dem im Zuge des Putsches zurückgetretenen Präsidenten, Ibrahim Boubacar Keïta, gehe es gut.



Auch der Chef des selbsternannten „Nationalen Komitees für die Errettung des Volkes“, Ismaël Wagué, nannte den Verlauf der Verhandlungen „sehr gut“. Aus der Militärjunta nahe stehenden Kreisen hieß es, die Ecowas-Vertreter hätten einen „guten Eindruck“ hinterlassen. Die Junta habe zur Kenntnis genommen, dass Ecowas an einer „Entspannung“ und einer „friedlichen Lösung“ arbeiten wolle, auch wenn sie den Putsch verurteilt hätten, hieß es.

Soldaten der malischen Armee hatten am Dienstag die Macht übernommen. Präsident Keita verkündete nach seiner Festnahme und unter dem Druck der Militärs seinen sofortigen Rücktritt und die Auflösung des Parlaments. Keita stand seit geraumer Zeit unter Druck, weil es ihm unter anderem nicht gelungen war, die seit 2012 andauernden Angriffe von Islamisten unter Kontrolle zu bringen. Die EU ist in Mali mit einer Ausbildungsmission vertreten, an der das österreichische Bundesheer mit 15 Soldaten beteiligt ist. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2020)