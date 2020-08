Erneut Proteste in den USA nach Polizeischüssen auf Schwarzen

Die Polizisten waren wegen eines häuslichen Zwischenfalles im Bundesstaat Wisconsin gerufen worden. Wie es zu den Schüssen kam, ist nicht geklärt.

In den USA ist es erneut zu Protesten gekommen, nachdem ein Schwarzer bei einem Polizeieinsatz schwer verletzt worden ist. Polizisten hätten auf den Mann in der Stadt Kenosha im Bundesstaat Wisconsin geschossen, als sie wegen eines "häuslichen Zwischenfalls" am Sonntagabend alarmiert worden seien, teilte die Polizei mit. Der Mann sei sofort in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie es zu den Schüssen gekommen sei, wurde nicht erklärt. Es sei eine Untersuchung eingeleitet worden. Ein Video, das in sozialen Medien und der Presse kursiert, zeigt, wie der Mann auf ein Auto zugeht, gefolgt von zwei Polizisten, von denen einer auf ihn schießt, als er die Autotür öffnet. Medienberichten zufolge demonstrierten später mehr als 60 Personen am Tatort gegen den Vorfall, dabei wurden mehrere Brände gelegt.

Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd

bei einer Kontrolle durch weiße Polizisten im Mai ist es in den

USA zu landesweiten Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus

gekommen, die zum Teil in Gewalt umschlugen.

(Reuters)