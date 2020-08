Wien weist russischen Diplomaten aus

(c) Die Presse (Michaela Bruckberger)

Die russische Botschaft in Wien.

Ein Mitarbeiter einer russischen Vertretung bei einer internationalen Organisation in Wien muss Österreich bis zum 1. September verlassen. Man wirft ihm Wirtschaftsspionage vor. Russland droht Österreich mit Vergeltung.

Als Reaktion auf Spionage eines russischen Diplomaten in einem österreichischen Hightech-Unternehmen weist Wien die betreffende Person aus. Das bestätigte das Außenministerium der „Presse“ am Montag auf Anfrage. „Dieses Verhalten entspricht nicht der Wiener Diplomaten-Konvention“, sagte dazu Sprecher Peter Guschelbauer. Die Russe muss bis zum 1. September das Land verlassen. Details zu dem Fall wollte er nicht nennen. Nach Informationen der „Presse“ handelt es sich um einen Mitarbeiter der russichen Botschaft bei einer internationalen Organisation in Wien.

Kreml bestätigt „spiegelgleiche Maßnahmen“

Der Kreml kündigte vor Journalisten Gegenmaßnahmen an. „Wie Sie wissen, hat unsere Botschaft schon von unserem traditionellen Prinzip der spiegelgleichen Maßnahmen gesprochen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow laut der Agentur Interfax. „Es wird eine Antwort geben.“ Moskau hat bisher bei der Ausweisung seiner Diplomaten stets mit gegengleichen Maßnahmen reagiert. Die österreichische Botschaft in Moskau wollte gegenüber der „Presse“ zu etwaigen Abberufungen „kein Kommentar“ abgeben. Man verwies auf die Zuständigkeit des Außenministeriums in Wien.

Die russische Botschaft in Wien hatte am Montag gegen die Ausweisung protestiert und sie als „unbegründet“ bezeichnet. Gleichzeitig kündigte russische Seite Gegenmaßnahmen gegen Österreich an: „Wir sind empört über die unbegründete Entscheidung der österreichischen Behörden, die für die konstruktiven russisch-österreichischen Beziehungen schadhaft ist. Wir sind sicher, dass eine entsprechende Antwort aus Moskau nicht auf sich warten lassen wird.“ Das teilte die russische Botschaft auf ihrer Facebook-Seite mit.

Wie die „Kronenzeitung“ Montagfrüh berichtete, hat der russische Diplomat mit Hilfe eines Österreichers Wirtschaftsspionage in einem österreichischen Unternehmen betrieben. Der Österreicher habe schließlich seinen Vorgesetzten über die Vorgänge in der Firma informiert. Es sei zu Ermittlungen und einem Prozess gekommen. Der russische Diplomat sei als Führungsoffizier des Österreichers identifiziert worden. Der Russe verweigere laut „Krone" jegliche Aussage.

Unlängst wiesen auch die Slowakei und Norwegen russische Diplomaten aus. Im Fall des in Berlin ermordeten Tschetschenen Selimchan Changoschwili wies Deutschland im Vorjahr zwei russische Diplomaten aus; Moskau konterte seinerseits mit der Ausweisung zweier Amtsträger. Der ungeklärte Mordfall belastet die deutsch-russischen Beziehungen.

Mehrere Fälle in letzter Zeit

Wien hatte bisher versucht, Ausweisungen russischer Diplomate tunlichst zu vermeiden. Dass man jetzt doch zu dem vergleichsweise harten Instrument greift, könnte damit zu tun haben, dass sich in letzter Zeit Fälle von russischer Spionage und Cyberkriminalität gehäuft haben.

Zu Jahresbeginn verübte vermutlich eine russische Gruppe einen mehrtägigen Cyberangriff auf das Außenministerium. Davor hatte der Spionagefall rund um einen pensionierten Offizier des Bundesheers in Wien für Unruhe gesorgt. Der Mann war 2018 enttarnt und im Juni 2020 zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Mann kam unter Auflagen frei. Das Gericht kam zum Schluss, dass er militärische Geheimnisse an den russischen Militärgeheimdienst GRU weitergegeben hat. Moskau hat die Vorwürfe von österreichischer Seite bestritten.