242 Neuinfektionen sind in Österreich seit Sonntag dazugekommen, derzeit sind 3105 Personen aktiv mit dem Virus infiziert. Wien sieht "massiven Infektionsdruck" durch Kroatien-Rückkehrer.

242 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden in Österreich (Stand: 9.30 Uhr) sind am Montag von Innen-und Gesundheitsministerium vermeldet worden. Derzeit sind 3105 Personen aktiv mit dem Virus infiziert. Damit liegt die Zahl der Aktiv-Infizierten erstmals seit 22. April wieder über 3.000, der bisher höchste Wert wurde am 3. April mit 9.123 verzeichnet.

Die Stadt Wien, wo 96 Neuinfektionen verzeichnet worden sind, warnte am Montag, dass Urlauber, die aus Kroatien nach Österreich zurückgekehrt sind, hier das Coronavirus massiv verbreiten könnten. Denn die Anzahl jener Rückkehrer, die ohne Symptome positiv sind, ist hoch. Dies habe die Wiener Teststraße gezeigt, hieß es am Montag.

Keine Symptome bei Positiven

In der vergangenen Woche nahmen laut Wiener Krisenstab insgesamt 4696 Kroatien-Reiserückkehrer das kostenlose Testangebot beim Ernst-Happel-Stadion in Anspruch. Von diesen sind bereits 4107 Befunde ausgewertet: 4.036 negativ, 71 positiv. Das Ergebnis von 589 Befunden steht noch aus. Die Fälle, so hieß es, wären ohne die Teststraße nicht entdeckt worden, da sie asymptomatisch seien.

Damit ergibt sich laut den Angaben aus Wien bei den Kroatien-Urlaubern eine Prävalenz von über 1,7 Prozent. Das sei rund 13 Mal höher als die für Österreich von der Statistik Austria angenommene Prävalenz (0,15 Prozent, Anm.) von symptomfreien Positiven in Österreich. Es konnten jedoch von den geschätzten 40.000 Reiserückkehrern aus Kroatien nur ein kleiner Teil getestet werden, wurde gewarnt.

Wenn man die deutlich höhere Prävalenz auf die heimgekehrte Reisenden umlege, lasse sich ableiten, dass sich nun ein massiver Infektionsdruck - aus den ungetesteten, aber wahrscheinlich positiven Asymptomatischen - auf die österreichische Bevölkerung ergebe. Wie hoch die Prävalenz bei anderen Gruppen von Reiserückkehrern sei, lasse sich nur durch gezielte Testungen feststellen.

Zu Wiener Teststrategie gehört auch, Kontaktpersonen generell systematisch zu untersuchen. Dadurch ergeben sich meist höhere Infektionszahlen. In Wien wird betont, dass man die asymptomatischen Fälle dadurch entdecke - die in anderen Bundesländern zum Teil unentdeckt bleiben.

Statistik:

Um 19 Personen gestiegen ist die Zahl jener, die mit einer SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus behandelt werden, von diesen 135 Patienten werden 23 intensivmedizinisch behandelt - hier gab es keine Änderung. Bisher gab es in Österreich 25.495 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 733 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben, eine Person kam innerhalb eines Tages dazu. 21.657 Menschen sind wieder genesen.

Wien: 96

Steiermark: 36

Niederösterreich: 32

Oberösterreich: 29

Salzburg: 20

Tirol: 13

Burgenland: 7

Kärnten: 5

Vorarlberg: 4

(APA)