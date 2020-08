Peter Kaiser, der Stern des Südens

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser spielt in der Corona-Krise eine tragende Rolle. Zuerst im Hintergrund, nun im Vordergrund. Mitunter auch im Widerspruch zu eigenen Genossen.

Gemäß dem Lehrbuch „How to be a Landesvater“ hat Peter Kaiser alles richtig gemacht. Sachlich, aber bestimmt, erklärte er am Montag zuerst im ORF-Radio, dann in einer Pressekonferenz noch einmal sein Handeln. Vom Rennrad aus habe er am Sonntag kurzerhand die Verordnung des Gesundheitsministeriums, die zwölfstündige Staus an der Grenze zur Folge hatte, außer Kraft gesetzt. Der Kärntner Landeshauptmann, ein pragmatischer Mann der Tat, der den weltfremden Bürokraten in Wien zeigt, wo der Bartl den Most herholt.