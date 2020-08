Insta-Music im Wien-Wahlkampf

Endlich kann jeder Spitzenkandidat seine Instagram-Stories mit passender Musik hinterlegen.

Endlich ist auch in Österreich der Musik-Filter auf Instagram verfügbar. Pünktlich zur heißen Phase des digitalen Wien-Wahlkampfs. Nun kann jeder Spitzenkandidat seine Instagram-Stories mit passender Musik hinterlegen. Für die Fototermine beim Birner an der Alten Donau von SPÖ-Bürgermeister Michael empfiehlt sich der Walzer „My favourite things“ aus Mary Poppins. Da wird das „Schnitzel“ zwar „with noodles“ besungen, aber gibt's einen besseren Schnitzel-Song? Zu Grünen-Chefin Birgit Hebein passt der Bilderbuch-Hit „Plansch“, in dem es etwa heißt: „Wenn du Angst vor der Zukunft hast, kauf dir einen Pool!“

Für FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp gibt's wenig Besseres als „Auf der Nepperbahn“ von der EAV. (Das Lied heißt so, weil sich der Protagonist auf der Reeperbahn „neppen“ lässt). Bei Heinz- Christian Strache würde am besten Reinhard Meys „Wenn ich betrunken bin“ passen. Christoph Wiederkehr von den Neos kennen wenige, er muss sich erst vorstellen, wie wär's also mit „Hallo, ich bin's“ von Udo Jürgens? Gernot Blümel (ÖVP) kann je nach Stimmung entscheiden: Sanftere Töne vom deutschen Rapper Clueso: „Vergessen ist so leicht“ oder etwas aggressiver „Einmal möchte ich ein Böser sein“ von der EAV. Vielleicht der Soundtrack für die nächste Fahrt zum „ZiB 2“-Interview mit Armin Wolf. (awa)

