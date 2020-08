Gedränge in der Getreidegasse: Die langsame Rückkehr des Tourismus

In der Stadt Salzburg sind die Touristen zurück – zumindest auf den ersten Blick.

In der Getreidegasse drängen sich die Menschen, die Parkplätze sind voll, der Stau auf den Zufahrtsstraßen in die Innenstadt beschränkt sich nicht mehr nur auf Regentage. In den Gastgärten ist selten ein Platz zu bekommen, am Abend bummeln festlich Gekleidete in Richtung Festspielhaus. Vor Museen wie dem „Haus der Natur“ oder vor der Festungsbahn bilden sich manchmal Warteschlangen. Wenn man in diesen Tagen durch die Stadt Salzburg spaziert, bekommt man den Eindruck, der Tourismus hat Corona hinter sich gelassen.

Doch das, was auf den ersten Blick nach ganz normalem Festspielsommer aussieht, täuscht. Wer genauer hinsieht, merkt rasch, wie brüchig das Eis ist, auf dem sich Gastgeber und Gäste derzeit bewegen.