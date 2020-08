Das Lukaschenko-Regime zielt auf die Anführer der Opposition

Mehrere prominente Köpfe der Protestbewegung wurden festgenommen. Der martialische Auftritt des Staatschefs sorgt indessen für Häme und Spott.

Nach Alexander Lukaschenkos Kraftmeierei vom Wochenende sind am Montag in Belarus erneut mehrere Oppositionelle festgenommen worden. Vor der Minsker Traktorenfabrik wurden zwei Mitglieder von Swetlana Tichanowskajas Koordinationsrat von Spezialeinheiten der Polizei festgenommen und in Gefangenentransportern abgeführt. Es handelt sich um den Streikführer Sergej Dylewskij und die Tichanowskaja-Stellvertreterin Olga Kowalkowa. Die Anwältin Lilia Wlasowa und Pawel Latyschko wurden derweil zu einem Verhör einberufen. Bereits am Freitag waren drei Mitglieder des oppositionellen Koordinationsrats verhört worden.