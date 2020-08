Wie Trump gegen Biden punkten will

In Charlotte, North Carolina, soll Trumps Kandidatur für die Wahl am 3. November offiziell gemacht werden.

Der Parteitag der Republikaner will „positiv und erbaulich“ sein. Und so konzentriert sich der Präsident auf die Wirtschaft und ein vermeintliches Ende der Coronakrise.

Die Bühne ist frei für die Republikaner: In Charlotte in North Carolina wurde Donald Trump erwartungsgemäß offiziell zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 3. November ernannt. Der Präsident will ein viertägiges Kontrastprogramm zum letztwöchigen Parteitag der Demokraten inszenieren. Anders als Joe Biden will Trump bis zum Ende des Parteitags in der Nacht auf Freitag täglich vor versammeltem Publikum live auftreten und dabei „erbaulich und positiv sein“.