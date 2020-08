Handball: "Wir können uns nicht in Disney World einsperren"

(c) GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Der Handballsport erlebt in Österreich nächste Woche seinen Neustart.

Österreichs Handballklubs rüsten sich für den Neustart, anders als im Fußball kann allein aus rein wirtschaftlichen Gründen nicht wöchentlich getestet werden. Wie das Vorhaben dennoch gelingen soll.

Mit den Supercup-Duellen der Frauen (Hypo NÖ gegen WAT Atzgersdorf, 17.30 Uhr) und Männer (Fivers Margareten gegen HC Hard, 20.20 Uhr, beide Spiele live in ORF Sport+) wird die Handball-Saison am 2. September doch früher als allgemein erwartet eingeläutet. Handball ist damit die erste Hallensportart in Österreich, die seit der Coronapandemie ihren regulären Spielbetrieb wieder aufnimmt. Dennoch, es bleibt eine Reise ins Ungewisse.

Weil hierzulande selbst namhafte Fußballklubs aus der höchsten Spielklasse mit den (finanziellen) Nebenwirkungen der Krise arg zu kämpfen haben, stellt sich die Frage, wie Vereine anderer Sportarten, mit weitaus weniger Möglichkeiten und Mitteln, in diesen ungewissen Zeiten überleben können. „Alle Klubs sind als gemeinnützige Vereine organisiert, damit haften auch die Funktionäre und Vorstände persönlich. Das ist ein großes wirtschaftliches Risiko“, sagt Christoph Edelmüller, jahrelang selbst Spieler und seit 1. Juli Geschäftsführer der beiden höchsten Ligen im Männerhandball.

Eine Kostenfrage

Handball darf als Hallen- und Vollkontaktsport durchaus als Hochrisikosportart bezeichnet werden. „Viel schlimmer geht es nicht“, bemerkt Edelmüller schmunzelnd. Umso bemerkenswerter ist es, dass ab kommender Woche wieder der Ball durch die heimischen Hallen geworfen wird – zumal erst vor drei Wochen unter anderem gleich sechs Spieler der Fivers Margareten positiv auf Covid-19 getestet wurden. Ob Edelmüller den Saisonstart dadurch in Gefahr sah? „Nein, eigentlich nicht, ganz im Gegenteil. Das hat nur gezeigt, dass die Vereine die Situation sehr ernst nehmen, dass sie Tests machen, obwohl sie es gesetzlich nicht müssten. Man hat extrem schnell reagiert, einen Cluster entdeckt und stillgelegt.“

Das Hygiene- und Sicherheitskonzept der höchsten Spielklasse, der Spusu Liga, sieht Folgendes vor: Jeder Spieler hat einen negativen Test abgeben müssen, bevor er im Juli ins Mannschaftstraining einsteigen durfte. Vor dem Meisterschaftsbeginn (4. September) wird abermals getestet, danach mindestens einmal pro Monat. Ein positiv getesteter Spieler muss in Quarantäne.

Gesetzlich vorgeschrieben wäre nur ein Test vor Meisterschaftsbeginn, im Vergleich zur Fußballbundesliga ist das Vorgehen im Handball also längst nicht so engmaschig. „Wir gestalten es aber viel engmaschiger als vorgeschrieben, sind uns der Verantwortung bewusst“, sagt Edelmüller im „Presse“-Gespräch. Wie beim Fußball zu testen, wäre im Handball ohnehin unmöglich. „Im Tages- oder Wochenrhythmus, nein, das ginge nicht. Da würden wir von 20.000 bis 30.000 Euro Mehrkosten pro Saison für jeden Klub sprechen.“

Die HLA ist nicht die NBA

Verband und Liga versuchen, so viel Sicherheit wie möglich zu gewährleisten. Sollten dennoch vier oder mehr Spieler aus den Top 12 eines Teams positiv getestet werden, besteht das Recht, das Spiel zu verschieben. Auch das mögliche Aussetzen der Liga für einige Wochen sieht das Krisenmanagement vor. Edelmüller: „Es werden sicher Fälle auftreten, aber wir versuchen, so gut es geht, eine Bubble um unsere Spieler zu bilden. Aber: Wir sind nicht die NBA, die sich in Disney World einsperren kann. Das bekommen wir organisatorisch und finanziell nicht hin.“

Erschwerend kommt hinzu, dass es nur wenige Vollprofis in den Reihen der Klubs gibt. Erkrankt ein Spieler, sind die Auswirkungen auf das tägliche Leben (Zivilberuf, Studium) also „viel größer“ als etwa bei den Fußballprofis.

("Die Presse", Printausgabe 25.08.2020)